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Общество

Псковские зоозащитники получили сертификаты на реализацию грантовых проектов

21.10.2020 15:37|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил подарочные сертификаты двум зоозащитным организациям региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сертификат на создание нового приюта получила АНЗО «Шанс», на реализацию проекта «Друзей терять не надо» - «Зоозащита».

На встрече присутствуют представители более чем 10 зоозащитных организаций, имеющих статус НКО. Губернатор выразил благодарность за их труд и надежду на откровенный разговор. «У меня есть мысли, как должна быть организована эта деятельность и как должно быть налажено взаимодействие между органами власти и зоозащитниками. С этого момента администрация области будет вашим надежным помощником», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Далее он вручил двум НКО, победившим в региональном конкурсе грантов, подарочные сертификаты.

Как пояснила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская, сегодняшний разговор направлен на то, чтобы доказать, что зоозащитное сообщество открыто для диалога и взаимной работы с органами власти в интересах региона, потому что многочисленные проблемы, которые есть в сфере зоозащиты, не решатся, если конструктивный диалог не будет выстроен.

Также Наталья Плявинская напомнила, что управление за два года провело большую работу, чтобы все НКО могли вести свою деятельность. Организован проектный офис, который помогает им грамотно составлять заявки на получение грантов. Уже есть успешные примеры получения грантов не только регионального, но и федерального уровня. Оценивать заявки до подачи документов на конкурс помогает группа экспертов, добавила она.

Представители зоозащитных организаций рассказали губернатору о своей деятельности и перешли к обсуждению проблем.

Теги: #зоозащита #грант
Источник: Псковская Лента Новостей
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