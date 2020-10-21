Общество

Привиться от гриппа смогут псковичи в ФАПе у «Империала»

Псковская городская поликлиника приглашает на прививки от гриппа. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поликлинике, выездная вакцинация проводится на мобильном ФАП автобусе (госномер В 862 КР 60) с 23 октября по 2 ноября.

Время работы ФАПа - с 10.00 до 17.00, в выходные дни (суббота и воскресенье) с 10.00 до 15.00.

ФАП будет находиться на территории стоянки ТК «Империал» (Псков, ул. Коммунальная, 41).

Прививки проводятся бесплатно. Возможна организация прививок по месту работы.

Телефон приемной главного врача 53-49-42. Телефон отделения профилактики 53-62-14.