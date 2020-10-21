В магазине «Бизон» на улице Конной действуют скидки до 35%

В магазине сети «Бизон» на улице Конной, 35 в Пскове действуют скидки на продукцию Псковского мясокомбината.
До 31 октября покупатели могут приобрести дешевле мясную продукцию из ассортимента:
- Колбаса Докторская ГОСТ 269 рублей (старая цена 359 рублей)
- Колбаса Молочная ГОСТ 269 рублей (старая цена 359 рублей)
- Колбаса Краковская п/к ГОСТ 409 рублей (старая цена 519 рублей)
- Колбаса Таллиннская п/к ГОСТ - 429 рублей (старая цена 539 рублей)
- Сардельки Докторские охл 209 рублей (старая цена 285 рублей)
- Сардельки Свиные ГОСТ 239 рублей (старая цена 299 рублей)
- Сосиски Докторские 239 рублей (старая цена 299 рублей)
- Сосиски Молочные ГОСТ 269 рублей (старая цена 309 рублей)
- Сосиски Докторские в/у (420 г) - 106 рублей (старая цена 129 рублей)
- Сосиски Молочные в/у (420 г) 116 рублей (старая цена 129,90 рублей)
- Лопаточная часть свиная к/в в/у 309 рублей (старая цена 389 рублей)
Режим работы пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 19.00.
Тел. 8-951-757-91-69
Группа «ВКонтакте»: https://vk.com/pokypaipsk
Адрес: ул. Конная, д. 35 (с обратной стороны R-16)