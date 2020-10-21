Общество

Беззаявительный порядок начисления выплат на детей продлен до 1 марта 2021 года

Сенаторы одобрили продление беззаявительного порядка начисления ежемесячных выплат, связанных с рождением или усыновлением первого или второго ребенка, до 1 марта 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила сенатор от Псковской области Елена Бибикова по окончании пленарного заседания Совета Федерации.

Верхняя палата российского парламента поддержала изменения в ст. 2 федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка». Согласно этим изменениям до 1 марта 2021 года приостановлено действие ч. 3 ст. 2 и ст. 5 федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Как подчеркнула Елена Бибикова, до 1 марта следующего года гражданам для продления на новый срок выплат, связанных с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не нужно подавать заявление и подтверждающие документы. Также не требуется извещать органы социальной защиты населения и территориальные органы Пенсионного фонда об изменении места жительства или фактического проживания.

«Указанные выплаты будут осуществляться без подачи документов. Это необходимая и здоровьесберегающая мера в нынешней непростой эпидемиологической ситуации, принятая для удобства граждан. Сокращение контактов значительно снижает риски распространения новой коронавирусной инфекции и сохраняет здоровье людей», - заключила Елена Бибикова.