Общество

Около 70 кубометров затопленных сетей изъято из Великой и Псковского озера

Из устья реки Великой и Псковского озера изъято порядка 70 кубических метров затопленных сетей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, работы по очистке акватории водоемов от брошенных и затопленных сетей проводились в рамках реализации подпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» госпрограммы «Развитие сельского хозяйства Псковской области».

В результате из водоемов было изъято порядка 70-ти кубических метров затопленных сетей: около 56 кубических метров из Псковского озера и 16 кубических метров из устья реки Великой.

В приемке работ принимали участие представители Северо-Западного Федерального агентства по рыболовству и общественного совета при комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области.

Отметим, изъятие затопленных сетей способствует улучшению среды обитания водных биологических ресурсов в местах их традиционных скоплений (места нереста, нагула).