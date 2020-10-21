Общество

Магазин «Colin’s» откроется в Пскове 22 октября

Первый магазин «Colin’s» откроет свои двери для псковичей 22 октября в ТРК «Акваполис». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгового комплекса.

«Colin’s» является одной из наиболее динамично развивающихся марок на мировом рынке готовой одежды. «Colin’s» предлагает повседневную молодежную одежду, делая основной акцент на джинсы. В изготовлении джинсовых изделий применяются самые передовые технологии обработки и варки и используются только экологически чистые материалы.

Магазин находится в ТРК «Акваполис» на 1 этаже, по адресу: г. Псков, ул. Кузбасской Дивизии, 19.