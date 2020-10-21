Общество

Волонтеры раздают защитные маски в торговых центрах Пскова

Более 500 медицинских масок раздали активисты псковского волонтерского центра «Единой России» 21 октября в крупном торговом центре Пскова в рамках благотворительной акции «Береги себя». Вместе со средствами индивидуальной защиты волонтеры вручали псковичам памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Мы не просто раздаем средства индивидуальной защиты жителям города, мы призываем псковичей соблюдать меры по профилактике коронавирусной инфекции, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, - отметил организатор акции «Береги себя», активист псковского волонтерского центра, председатель Совета по молодежной политике города Пскова Александр Андреев. - Стоит отметить, что акции по раздаче средств индивидуальной защиты и информированию населения о необходимости соблюдения санитарных норм приносят результаты: всё больше псковичей проявляют сознательность и ответственность в общественных местах, пользуются масками и перчатками, соблюдают дистанцию. Однако еще встречаются граждане, которые игнорируют требования соблюдения мер профилактики, и число случаев заражения коронавирусом в сутки в регионе остается достаточно высоким, поэтому мероприятия в рамках акции "Береги себя" будут продолжены».