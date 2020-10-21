Общество

Александр Котов о борьбе с коронавирусом и вреде ограничений для экономики

Коронавирус продолжает свое безудержное распространение в Псковской области. Статистика заболевших с каждым днем рисует абсолютно неутешительную картину - число зараженных покоряет вершину за вершиной, испытывая на прочность региональную систему здравоохранения.

Когда же псковская экономика полностью ощутит удар коронавируса, стоит ли вводить более жесткие ограничения и переживет ли регион вторую волну COVID-19, рассказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире программы «Дом Советов» на радио «Эхо Москвы» в Пскове 21 октября.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, не секрет, что есть опасения и среди представителей псковского политического класса, и среди обывателей о том, что пандемия коронавируса добьет некрепкую псковскую экономику, нанесет серьезный удар по бюджету. Насколько наш бюджет сегодня готов его выдержать? Нет ли опасности, что сейчас еще больше упадем в долговую яму?

Александр Котов: Такая опасность существует. Естественно, безболезненно пройти этот период не удастся. Это связано, прежде всего, с тем, что достаточно длительный период времени у нас были остановлены предприятия, не работали предприниматели, в затруднительном положении находился бизнес. Естественно, это отразится на поступлении налогов в областной бюджет. Пока это еще самым серьезным образом не чувствуем. Понимаем, что это инертный механизм. Соответственно, мы это почувствуем обязательно до конца года. Придется пройти через это испытание. Рассчитываем на помощь федерального бюджета, такая договоренность тоже была. Регионы в рамках своих финансовых возможностей также оказывали поддержку и предпринимателям, и бизнесу, и мы тратили средства на то, чтобы поддержать наших медицинских работников.

Естественно, часть затрат будет в виде региональных средств. Но часть затрат пойдет из федерального бюджета. Мы ожидаем, что эта помощь в ближайшее время нам будет оказана. Соответственно, рассчитываем, что общими усилиями нам удастся выровнять эту ситуацию. Будем надеяться на то, что нам не придется в очередной раз вводить эти ограничительные меры, которые, на самом деле, разрушительно действуют на экономику.

Максим Костиков: Статистика по коронавирусу не радует, число заболевших растет. Появляются панические настроения. Следует ли властям предпринимать какие-то более жесткие карантинные меры или, наоборот, не стоит добивать экономику окончательно? Вы сторонник какой точки зрения: более мягкой и либеральной или более жесткой и непримиримой?

Александр Котов: Справедливости ради надо сказать, что ситуация тревожная. Число случаев заболевания коронавирусом растет. Собственно, это тенденция не только в Псковской области, но и в нашей стране в целом. Мы следим за этим внимательно. И в мире ситуация тревожная. Однако прошло достаточно много времени, и мы привыкли к тому, что коронавирус, скорее всего, никуда не исчезнет. Нам придется достаточно долго жить в этих условиях. С учетом накопленного опыта по борьбе с коронавирусной инфекцией нам уже сейчас значительно легче.

Плюс к этому, спасибо большое нашему президенту - построили новые инфекционные больницы в Пскове и Великих Луках. Эти больницы оснащены современным диагностическим и лечебным оборудованием. Это очень поможет нам в решении проблем, связанных с распространением коронавируса.

Я сторонник того, чтобы не возвращаться к этим жестким мерам, которые мы принимали в самом начале. В то же время надо соблюдать предельную осторожность - настоятельно рекомендуется всем в общественных местах носить маски, пользоваться защитными средствами для рук. Я думаю, что выполняя все эти требования, мы значительно снизим распространение коронавирусной инфекции.

Если говорить о введении жестких мер, то это приведет к тому, что очень существенный урон нанесем экономике, недополучим значительные доходы в областной бюджет, что повлияет на всю ситуацию, которая связана с бюджетным финансированием.

Радиослушатель: Александр Алексеевич, хотелось бы узнать, вам знакомо открытое письмо бельгийских врачей по теме COVID-19?

Александр Котов: Я слышал о нем, но не знакомился с его содержанием.

Радиослушатель: Я недавно почитал это письмо. Мне кажется, из всего информационного вала, который идет на эту тему - оно наиболее обоснованное и взвешенное. Они рассказывают о медицинской составляющей и организационной. Если интересно, могу ссылку на это письмо прислать, в том числе и медицинским учреждениям. Мне кажется, оно достойно внимания.

Александр Котов: Наверное, достойно внимания. Все-таки пишут специалисты, надо на это обращать внимание. Я бы сказал, что любая точка зрения по поводу коронавируса любого специалиста не является истиной в последней инстанции. Если посмотреть подборки публикаций по этой теме, можно увидеть противоположные точки зрения.

Есть сторонники того, что ничего не нужно делать, никаких ограничительных мер не вводить, например, как это было в Швеции. А есть такие сторонники, которые говорят о том, что нужно применять жесткие меры, чтобы не допустить серьезного распространения коронавирусной инфекции. Кстати, в Швеции не все так гладко и хорошо, как это пытаются представить.

Максим Костиков: Это уже борьба теорий и версий.

Александр Котов: Совершенно верно, это борьба теорий и версий. Я одно могу сказать, делая вывод о тех публикациях, которые сегодня есть, - эта инфекция недостаточно изучена, непонятно, какие последствия она за собой несет. Даже исходя из этого нужно быть осторожными и выполнять те рекомендации, которые нам дает Роспотребнадзор.

Максим Костиков: Александр Алексеевич, как вы в целом и депутаты областного Собрания оцениваете усилия исполнительной власти, в первую очередь, комитета по здравоохранению, в их борьбе с распространением коронавируса? Насколько власти оперативно, своевременно и эффективно действуют?

Александр Котов: Я бы положительно оценил работу областного комитета по здравоохранению по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Когда коронавирус только-только начал распространяться, в короткое время было организовано большое количество инфекционных коек для того, чтобы обеспечить в пик заболеваемости всех необходимым лечением.

В то же время вызывает озабоченность, что приходится задействовать другие лечебные учреждения, которые должны оказывать плановую медицинскую помощь. Например, Псковскую городскую больницу. Естественно, в этой ситуации оказание плановой медицинской помощи откладывается, что в последующем приведет к возникновению определенной очереди.

Максим Костиков: Она уже есть.

Александр Котов: Да, она уже сейчас есть. И следует учитывать, что некоторым больным требуется срочная медицинская помощь, нет возможности ждать даже незначительное время.

Проблемы есть, и их нужно решать. Трудно прогнозировать, но, мне кажется, в ближайшее время количество новых случаев заражения пока уменьшаться не будет. По крайней мере, к этому есть тенденция. Соответственно, мы должны быть готовы к тому, чтобы всех инфекционных больных разместить, если потребуется, в стационар.

Максим Костиков: Первый вице-губернатор Вера Васильевна Емельянова сказала достаточно уверенно, что сегодня имеющиеся мощности позволяют пережить вторую волну коронавируса без серьезных потерь. Это все-таки бравурное заявление, оптимистичное или вы обладаете данными о том, что переживем вторую волну без серьезных потерь?

Александр Котов: Это не бравурное заявление, а ответственное. В области было развернуто более 1000 инфекционных коек - это было сделано физически, не на бумаге. И эти койки были готовы принять больных. Без потерь пройти не удастся. Пик заболеваний - это всегда определенные организационные мероприятия. Приходится задействовать мощности всех лечебных учреждений для того, чтобы равномерно по области распределить койки.

Сейчас ситуация полностью контролируется. Мы не опасаемся, что даже в случае резкого увеличения количества заболевших люди окажутся без медицинской помощи.