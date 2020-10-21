Общество

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству ищет начальника юридического отдела

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантной ведущей должности государственной гражданской службы области категории «Специалисты» — начальника юридического отдела комитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета.

Гражданский служащий, замещающий должность начальника отдела, должен иметь высшее образование не ниже уровня бакалавриата по направлению подготовки «Юриспруденция». К соискателям не установлено требований к стажу гражданской службы или работы по специальности. Начальник отдела должен обладать профессиональными знаниями в сфере федерального и областного законодательства.

Кандидаты должны также обладать базовыми знаниями и умениями: знанием государственного языка Российской Федерации, знаниями основ Конституции РФ, федеральных законов о системе государственной службы, о государственной гражданской службе, о противодействии коррупции и других.

Приветствуются умения мыслить системно, планировать и рационально использовать служебное время, достигать результата, работать в стрессовых условиях, совершенствовать свой профессиональный уровень и другие.

Условия прохождения службы: ненормированный служебный день, повышенная ответственность при исполнении служебных обязанностей. Оплата труда составит от 40 до 50 тыс рублей.

Заявление на участие в конкурсе необходимо подать до 9 ноября в Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области по адресу: 180000, г. Псков, ул. Карла Маркса, д. 5, 2 этаж, каб. 10 по рабочим дням с 9: 30 до 12:30 и с 15:00 до 17:00. С перечнем необходимых документов и квалификационными требованиями к кандидатам можно ознакомиться на Официальном портале государственных органов.

Информацию о порядке и условиях проведения конкурса можно получить по телефону (8112) 66-80-61. Контактное лицо – Мелехова Наталья Геннадьевна ng.melekhova@transport.pskov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса - 23 ноября 2020 года.