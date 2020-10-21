В Собрании отклонили предложение псковских коммунистов о парламентском часе по закрытию инфекционных отделений

Фракция КПРФ сегодня, 21 октября, на заседании Совета Псковского областного Собрания депутатов выступила с инициативой провести на ближайшей, октябрьской сессии парламентский час, посвященный актуальным вопросам здравоохранения на уровне районов региона. В частности, коммунисты предложили заострить внимание на угрозе закрытия инфекционных отделений в районных и межрайонных больницах, нехватке квалифицированных медицинских кадров и их оттоке из сельской местности в Псков и Великие Луки.
Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Петр Алексеенко.
Петр Алексеенко подчеркнул, что эти вопросы особенно актуальны, поскольку скоро начнется формирование областного бюджета на следующий год. «Нужно уже сейчас решать вопрос с кадрами, с материально-технической базой в районных медицинских учреждениях, иначе в скором времени их действительно придется закрывать», - считает он.
Однако, по словам Петра Алексеенко, инициатива коммунистов не нашла поддержки у коллег по Собранию и была отклонена.
Теперь коммунисты намерены заручиться поддержкой других фракций, в частности, ЛДПР и «Справедливой России», чтобы снова поднять вопрос о необходимости проведения парламентского часа на тему здравоохранения. «Нас об этом просят избиратели, районные депутаты. Люди пишут письма губернатору и в администрацию области с требованием разобраться с угрозой закрытия инфекционных отделений в больницах», - рассказал он.
Петр Алексеенко уточнил, что сегодня, 21 октября, состоялось заседание бюро обкома партии, на котором принято решение также направить обращение в администрацию Псковской области с просьбой обратить внимание на проблемные моменты в системе здравоохранения региона, которые беспокоят население.
Сегодня же в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пояснил, почему предложение коммунистов о проведении парламентского часа по вопросу работы инфекционных отделений в районных и межрайонных больницах было отклонено.
Первая причина, по его словам, связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.
Вторая причина, которую указал Александр Котов, заключается в том, что в системе здравоохранения накопилось достаточно большое количество проблем, и акцентировать внимание только на одном вопросе, связанном с оказанием помощи инфекционным больным, было бы, по его мнению, неправильно.
Более того, по его словам, проводить парламентский час можно на любую тему, но при этом нужно предполагать какие-то решения, ответы на вопросы, рекомендации. «Предложений, касающихся работы лечебных учреждений, занимающихся предоставлением медицинских услуг по лечению инфекционных заболеваний, на сегодняшний день нет. Нужно сначала подождать, какие предложения будут выработаны органами исполнительной власти», - заключил Александр Котов.