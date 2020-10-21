Общество

В Собрании отклонили предложение псковских коммунистов о парламентском часе по закрытию инфекционных отделений

Фракция КПРФ сегодня, 21 октября, на заседании Совета Псковского областного Собрания депутатов выступила с инициативой провести на ближайшей, октябрьской сессии парламентский час, посвященный актуальным вопросам здравоохранения на уровне районов региона. В частности, коммунисты предложили заострить внимание на угрозе закрытия инфекционных отделений в районных и межрайонных больницах, нехватке квалифицированных медицинских кадров и их оттоке из сельской местности в Псков и Великие Луки.

Об этом Псковской Ленте Новостей рассказал член ЦК КПРФ, первый секретарь Псковского ОК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в областном Собрании Петр Алексеенко.

«В субботу, 17 октября, мы проводили онлайн-форум депутатов от КПРФ, в котором участвовали и вновь избранные парламентарии. Среди озвученных проблем был поднят вопрос о качестве медицинского обслуживания и об угрозе закрытия инфекционных отделений в ряде районов области: в Невеле, Плюссе, Дедовичах, Локне… Мы решили, что это действительно серьезные вопросы, которые стоит поднять на уровень областного Собрания. Мы написали обращение на имя председателя регионального парламента Александра Котова, чтобы на очередной сессии в рамках парламентского часа председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко или первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова пояснили, что сегодня происходит в системе здравоохранения и куда мы движемся», - поделился он.



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Петр Алексеенко подчеркнул, что эти вопросы особенно актуальны, поскольку скоро начнется формирование областного бюджета на следующий год. «Нужно уже сейчас решать вопрос с кадрами, с материально-технической базой в районных медицинских учреждениях, иначе в скором времени их действительно придется закрывать», - считает он.

Однако, по словам Петра Алексеенко, инициатива коммунистов не нашла поддержки у коллег по Собранию и была отклонена.

Теперь коммунисты намерены заручиться поддержкой других фракций, в частности, ЛДПР и «Справедливой России», чтобы снова поднять вопрос о необходимости проведения парламентского часа на тему здравоохранения. «Нас об этом просят избиратели, районные депутаты. Люди пишут письма губернатору и в администрацию области с требованием разобраться с угрозой закрытия инфекционных отделений в больницах», - рассказал он.

Петр Алексеенко уточнил, что сегодня, 21 октября, состоялось заседание бюро обкома партии, на котором принято решение также направить обращение в администрацию Псковской области с просьбой обратить внимание на проблемные моменты в системе здравоохранения региона, которые беспокоят население.

Сегодня же в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Псковского областного Собрания Александр Котов пояснил, почему предложение коммунистов о проведении парламентского часа по вопросу работы инфекционных отделений в районных и межрайонных больницах было отклонено.

Первая причина, по его словам, связана со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе.

«Мы сейчас находимся в той ситуации, когда число случаев заражения коронавирусом бьет рекорды в последние дни. И нам нужно думать о том, чтобы предпринимать меры предосторожности. Поэтому очередное заседание мы будем проводить (так же, как и в последнее время) в двух залах: часть депутатов будет находиться в малом зале областного Собрания, другая часть - в большом зале областного Собрания. В таких условиях эффективно провести парламентский час для того, чтобы рассмотреть серьезно вопрос и подготовить какие-то рекомендации, затруднительно», - отметил он.

Вторая причина, которую указал Александр Котов, заключается в том, что в системе здравоохранения накопилось достаточно большое количество проблем, и акцентировать внимание только на одном вопросе, связанном с оказанием помощи инфекционным больным, было бы, по его мнению, неправильно.

«Мы к этому вопросу обязательно вернемся, рассмотрим его гораздо шире. И этот вопрос будем рассматривать в том числе и в той части, в которой это касается работы инфекционных отделений в наших межрайонных больницах. Ситуацию мы держим на контроле. Мы обязательно будем следить за развитием событий», - заверил спикер регионального парламента.

Более того, по его словам, проводить парламентский час можно на любую тему, но при этом нужно предполагать какие-то решения, ответы на вопросы, рекомендации. «Предложений, касающихся работы лечебных учреждений, занимающихся предоставлением медицинских услуг по лечению инфекционных заболеваний, на сегодняшний день нет. Нужно сначала подождать, какие предложения будут выработаны органами исполнительной власти», - заключил Александр Котов.