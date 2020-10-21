Общество

Губернатор: Субсидии на жилье сиротам должны быть освоены своевременно

Средства федеральной субсидии для покупки жилья детям-сиротам должны быть освоены своевременно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 21 октября, провел совещание по вопросам реализации в регионе программ социальной поддержки различных групп граждан. Основной темой обсуждения стало обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств, предоставленных из федерального бюджета.

В сентябре председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Псковской области более 200 млн рублей на покупку жилья для граждан указанной категории.

В 25-ти муниципалитетах региона планируется приобрести около 200 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, рассказала председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева. Успешно проведено около 130 аукционов на приобретение жилья в Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Невельском, Опочецком, Островском, Порховском, Пыталовском, Псковской районах и городе Пскове. «В областном центре преимущество отдается квартирам в новостройках, в муниципалитетах — жилью на вторичном рынке», — отметила Ольга Евстигнеева.

Глава региона подчеркнул, что освоение средств федеральной субсидии должно быть своевременным, и поручил руководству профильного регионального комитета держать этот вопрос на контроле, оказывать поддержку муниципальным образованиям в случае возникновения любых сложностей.

В Псковской области более 2 тыс сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в собственном жилье. В 2020 году в консолидированном бюджете региона на эти цели было заложено более 170 млн рублей.