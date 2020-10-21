Общество

Великолучанин выплатил свыше 180 тысяч рублей задолженности по алиментам

Житель Великих Лук выплатил свыше 180 тысяч рублей алиментной задолженности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судеьных приставов России по Псковской области, в городском отделении судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам с гражданина К.

Ребенок уже совершеннолетний, но алиментные платежи ему в полной мере выплачены не были. Неоплаченные денежные средства ребёнку превратились в алиментную задолженность в размере 186 тысяч рублей.

Чтобы побудить должника оплатить задолженность судебный пристав установил счета должника в кредитных организациях. На счета было обращено взыскание. После этого к судебному приставу обратился должник и попросил снять аресты. Пристав разъяснил, что снятие арестов со счетов возможно только после полного погашения алиментной задолженности.

Желая снять обращение со своих счетов, и избежать дальнейших принудительных мер, великолучанин изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, алиментная задолженность перечислена взыскателю.