Великолучанин выплатил свыше 180 тысяч рублей задолженности по алиментам

Житель Великих Лук выплатил свыше 180 тысяч рублей алиментной задолженности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судеьных приставов России по Псковской области, в городском отделении судебных приставов на исполнении находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по алиментам с гражданина К.
Ребенок уже совершеннолетний, но алиментные платежи ему в полной мере выплачены не были. Неоплаченные денежные средства ребёнку превратились в алиментную задолженность в размере 186 тысяч рублей.
Чтобы побудить должника оплатить задолженность судебный пристав установил счета должника в кредитных организациях. На счета было обращено взыскание. После этого к судебному приставу обратился должник и попросил снять аресты. Пристав разъяснил, что снятие арестов со счетов возможно только после полного погашения алиментной задолженности.
Желая снять обращение со своих счетов, и избежать дальнейших принудительных мер, великолучанин изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме.
Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, алиментная задолженность перечислена взыскателю.