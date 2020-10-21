Общество

Финалистки «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в полуфинале конкурсов красоты. ФОТО

Финалистки «Мисс и Миссис Псков» приняли участие в закрытом мероприятии — полуфинале конкурсов красоты.

Это был их первый выход на сцену и «первая проба пера». Участниц показали дефиле, выход в вечерних платьях, а также выход в купальниках. В рамках программы они рассказали о себе, своих семьях и увлечениях.

фото Ирина Большакова

Оценивало умения полуфиналисток титулованное жюри: Миссис Псков 2019 — Кристина Ларченко, Миссис Псков 2018 — Дарья Бутенко, Мисс Псков 2017 — Алена Прокопьева, Мисс Псков 2015 — Валерия Иванова, Миссис Псков 2014 — Марина Михайлова и Миссис GrandMa Planet Светлана Шумейко.

По итогам полуфинала было принято решение разрешить всем участницам продолжить борьбу за короны.