Общество

Аварийные деревья спиливают в микрорайоне «Псковкирпич»

21 октября глава города Елена Полонская совместно с депутатом по городскому округу №4 Сергеем Гавриловым проконтролировали, как исполняются обращения жителей микрорайона «Псковкирпич» по демонтажу аварийных деревьев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органов местного самоуправления (ОМСУ).

На сегодняшний день на улице Боровой производится спил деревьев и санитарная обрезка веток. Также в ближайшее время демонтируют аварийные деревья на улице Черняховского.

Ранее жители микрорайона Кресты обратились к властям города по вопросу спила аварийных деревьев, так как их расположение вдоль тротуаров и автодороги несло угрозу пешеходам и водителям. Глава муниципалитета Елена Полонская совместно с депутатом Сергеем Гавриловым взяли вопрос на контроль и направили соответствующий запрос в УГХ. Комиссия по результатам обследования старых зеленых насаждений признала их аварийными. МКУ «Служба благоустройства города» незамедлительно приступила к работам.