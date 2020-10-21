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Общество

Повышение правосознания и экологию считает приоритетом псковский совет по молодежной политике

21.10.2020 22:31|ПсковКомментариев: 0

Повышение правосознания и экологию считает приоритетным направлением работы совет по молодежной политике при главе города Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе органов местного самоуправления (ОМСУ) Пскова, приоритетные проекты и планы на будущее обсудили в Совете 21 октября.

В мероприятии приняли участие глава муниципалитета Елена Полонская, члены консультативно-совещательного органа, активисты и сторонники.

Встреча прошла в формате открытого диалога, где присутствующие обсудили уже реализуемые проекты и наметили планы на будущее. Так, в настоящее время совет реализует ряд проектов совместно УМВД России по Псковской области, в их числе профильная смена «Поверь в себя» и туристические походы с детьми, относящимися к группе риска.

Продолжается работа над проектом «Лица псковских храмов», в реализации которого, активисты подготавливают серию видеороликов о псковских храмах, вошедших в список Всемирного наследия UNESCO.

В числе приоритетных направлений члены Совета отметили реализацию проектов в области повышения правосознания среди молодёжи и школьников, а также инициативы в области экологии и формирования бережного отношения к окружающей среде.

В завершение встречи участники выразили надежду, что такого рода мероприятия станут регулярными, где в формате живого диалога можно обсуждать проблемные и перспективные вопросы, касающиеся молодёжи города.

Теги: #Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
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