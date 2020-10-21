Бронзовая щука появилась в Себеже. Об этом сообщает «МК в Пскове» со ссылкой на администрации Себежского района.
Скульптура щуки появилась в центре Себежа, на берегу озера. Скульптура выполнена из бронзы.
«Примечательно, что у этой скульптуры есть реальный живой прототип, который позировал скульптору. Совпадают не только черты фигуры и лица, но и количество чешуек", - отметили в администрации района.
Благоустроенная набережная - визитная карточка Себежа, сюда с удовольствием приезжают туристы, дачники, приходят горожане.