Общество

В бюджете Псковской области предусмотрят средства на стерилизацию бездомных животных

В бюджете Псковской области на следующий год будут предусмотрены средства для приобретения специализированного оборудования, в том числе для стерилизации бездомных животных. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников по итогам встречи с зоозащитными организациями.

«Мы уже договорились скорректировать систему распределения финансирования, чтобы эффективно использовать бюджетные средства на договоры по отлову и содержанию животных», - отметил глава региона

Также он призвал организации активнее участвовать в региональных и федеральных грантовых конкурсах. «Это позволит успешно реализовывать социальные проекты по созданию приютов и развитию их инфраструктуры», - подчеркнул Михаил Ведерников.