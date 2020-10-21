Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Выиграй авиабилеты в Калининград
Драйвер для агрария
Инвестиции в период COVID-19
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
Цифровая пятилетка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
Псковский студент задержан за распространение наркотиков
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
спастись от косолапого
 
 
 
ещё Общество 21.10.2020 10:490 68-й пациент скончался от коронавируса в Псковской области 22.10.2020 08:190 Эксперт сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса 22.10.2020 08:000 «Нужные люди»: ставящая сказки в домах престарелых Наталья Виноградова 22.10.2020 07:310 В Великих Луках завершается строительство детсада на 140 мест 22.10.2020 07:160 Заболевшие COVID-19 медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд рублей 22.10.2020 07:030 В бюджете Псковской области предусмотрят средства на стерилизацию бездомных животных
 
 
 
Самое популярное 19.10.2020 07:179 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 19.10.2020 22:1017 Очаг коронавируса вспыхнул в Псковском гуманитарном лицее 19.10.2020 08:174 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского 19.10.2020 11:009 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 19.10.2020 09:412 Стали известны подробности утренних ДТП на мостах и путепроводах Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Заболевшие COVID-19 медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд рублей

22.10.2020 07:16|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на 20 октября медикам выплатили 6,8 млрд рублей дополнительных страховых компенсаций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Согласно оперативным данным Фонда социального страхования (ФСС), большая часть выплат была произведена из-за причинения вреда здоровью, который вызвал временную нетрудоспособность, — в общей сложности 6 млрд рублей и 87 тыс. страховых случаев. По причине смерти государство возместило 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

Заболевшие коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей медики получают дополнительные страховые выплаты по указу президента, вступившему в силу в мае 2020 года. Если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тыс. рублей, если стал причиной инвалидности — величина выплаты варьируется от 688 тыс. до 2 млн рублей. В случае смерти от коронавируса родственники погибшего получают 2,7 млн рублей. Такая выплата полагается не только врачам, но и среднему, а также младшему медперсоналу и водителям скорой помощи. В совокупности на эти цели было выделено 11,5 млрд рублей.

Теги: #медицина #выплаты #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 325 человек
22.10.2020, 08:190 Эксперт сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса 22.10.2020, 08:000 «Нужные люди»: ставящая сказки в домах престарелых Наталья Виноградова 22.10.2020, 07:310 В Великих Луках завершается строительство детсада на 140 мест 22.10.2020, 07:160 Заболевшие COVID-19 медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд рублей
22.10.2020, 07:030 В бюджете Псковской области предусмотрят средства на стерилизацию бездомных животных 21.10.2020, 23:581 Опубликован список домов в Пскове, которые перешли на прямые расчеты с «теплосетями» 21.10.2020, 23:180 Бронзовая щука появилась в Себеже 21.10.2020, 23:020 Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского
21.10.2020, 22:523 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области 21.10.2020, 22:472 Финалистки «Мисс и Миссис Псков»  приняли участие в полуфинале конкурсов красоты. ФОТО 21.10.2020, 22:310 Повышение правосознания и экологию считает приоритетом псковский совет по молодежной политике 21.10.2020, 22:090 Псковичам рассказали, как не стать жертвами мошенников
21.10.2020, 21:516 Сдача теста на коронавирус превратилась в квест для беременных псковичек 21.10.2020, 21:390 20 жителей Локнянского района получили листовки о правильном использовании электроприборов 21.10.2020, 21:263 Жильцам оставшейся без отопления в Пскове хрущевки отказываются делать перерасчет 21.10.2020, 21:030 В Бразилии погиб испытатель вакцины от коронавируса
21.10.2020, 20:490 Великолучанин выплатил свыше 180 тысяч рублей задолженности по алиментам 21.10.2020, 20:294 Что нельзя делать при неизбежности столкновения с лосем, рассказал Владимир Папорт 21.10.2020, 20:050 Аварийные деревья спиливают в микрорайоне «Псковкирпич» 21.10.2020, 19:470 Губернатор: Субсидии на жилье сиротам должны быть освоены своевременно
21.10.2020, 19:290 Комитет по транспорту и дорожному хозяйству ищет начальника юридического отдела 21.10.2020, 19:212 «Убитые дороги» сообщили о техническом открытии участка улицы Фабрициуса 21.10.2020, 19:120 28 октября начнутся слушания по делу фальсификации доказательств против журналиста Голунова 21.10.2020, 19:000 В Собрании отклонили предложение псковских коммунистов о парламентском часе по закрытию инфекционных отделений
21.10.2020, 18:523 Путин: Нет планов введения жестких ограничений из-за ситуации с коронавирусом 21.10.2020, 18:330 В Логозовичах открыли органик-центр «Активное село» 21.10.2020, 18:290 Беззаявительный порядок начисления выплат на детей продлен до 1 марта 2021 года 21.10.2020, 18:200 Иностранцы могут продлить срок временного пребывания в России
21.10.2020, 18:117 Волонтеры раздают защитные маски в торговых центрах Пскова 21.10.2020, 18:060 В графском доме в Волышово начались первоочередные противоаварийные работы 21.10.2020, 18:022 Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении ставки НДФЛ в 15% 21.10.2020, 17:530 До 13 градусов тепла прогнозируют в Пскове 22 октября
21.10.2020, 17:463 Вакцинация медработников от коронавируса начнется в Псковской области 22 октября 21.10.2020, 17:401 Привиться от гриппа смогут псковичи в ФАПе у «Империала» 21.10.2020, 17:362 ГИБДД: Самый опасный стаж вождения в Пскове - от 5 до 10 лет 21.10.2020, 17:3328 Штрафы за масочный нигилизм в транспорте: объективная необходимость или перегиб властей?
21.10.2020, 17:270 Александр Киселев возглавил компанию «Экопром» 21.10.2020, 17:220 Члены псковских профсоюзов могут получить банковскую карту с особыми условиями 21.10.2020, 16:540 Магазин «Colin’s» откроется в Пскове 22 октября 21.10.2020, 16:530 Вопрос о передаче имущества псковского музея-заповедника в федеральную собственность рассмотрят депутаты
21.10.2020, 16:491 Трупы животных в Псковской области будут сжигать 21.10.2020, 16:330 Около 70 кубометров затопленных сетей изъято из Великой и Псковского озера 21.10.2020, 16:290 Абоненты Tele2 купили минут на 3,5 века непрерывных разговоров 21.10.2020, 16:260 Музыку финского и русского романтизма исполнит псковский оркестр
21.10.2020, 16:180 Псковской области выделены федеральные средства на детские выплаты и питание школьников 21.10.2020, 16:110 В магазине «Бизон» на улице Конной действуют скидки до 35% 21.10.2020, 16:080 Опочанина осудят за убийство гостя ножом 21.10.2020, 16:060 В Петербурге «Хендай» врезался в остановку, пострадали жених и невеста
21.10.2020, 15:481 Как жить со страшным диагнозом - личный опыт 21.10.2020, 15:370 Псковские зоозащитники получили сертификаты на реализацию грантовых проектов 21.10.2020, 15:271 «Дом Советов» с Александром Котовым. ВИДЕО 21.10.2020, 15:270 Псковское областное Собрание будет держать на контроле ситуацию со строительством экотехнопарка
21.10.2020, 15:045 Рядом с Псковом найдено место массового расстрела мирных жителей 21.10.2020, 15:003 Гид по шиномонтажам Пскова 21.10.2020, 14:480 Свыше 19 тонн куриных четвертей попытались незаконно провезти через Псковскую область 21.10.2020, 14:450 Девять классов в псковских школах закрыты на карантин по коронавирусу
21.10.2020, 14:418 Александр Котов: Требование носить маски никак не связано с ограничением демократии 21.10.2020, 14:361 Александр Козловский пожелал ПЛН не останавливаться на достигнутом 21.10.2020, 14:350 Автоматическое начисление «детских» выплат намерены продлить до 1 марта 2021 года 21.10.2020, 14:230 «Голоса эпохи»: народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной выступит в Пскове
21.10.2020, 14:191 «Нужные люди»: объехавшая дома престарелых с фотоаппаратом Валентина Чеботарева 21.10.2020, 14:010 Александр Котов положительно оценивает борьбу облздрава с коронавирусом 21.10.2020, 13:584 Главный инфекционист России назвал ношение перчаток неэффективным 21.10.2020, 13:530 Владимир Папорт: Опытные водители не торопятся двигаться в сумерки
21.10.2020, 13:450 Остановку на улице Индустриальной в Пскове обустроят после реконструкции перекрестка 21.10.2020, 13:412 Александр Котов: Ограничительные меры разрушительно действуют на экономику 21.10.2020, 13:381 Идем в «Деревню Соловьи» на Люксембург, 11: скидки, ассортимент, новинки 21.10.2020, 13:331 Общественный пресс-центр ПЛН: Как изменилась псковская «неотложка»?
21.10.2020, 13:130 Вышла в свет новая книга известного псковского коммуниста о хронополитике 21.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Александром Котовым 21.10.2020, 13:021 В Пскове на три дня закрывается движение по Советскому мосту 21.10.2020, 12:589 510 лет спустя
21.10.2020, 12:380 Новую схему округов и изменения в бюджет рассмотрят депутаты областного Собрания 29 октября 21.10.2020, 12:270 Псковичам рассказали, что делать при обнаружении утечки газа 21.10.2020, 12:270 В Острове завершена модернизация центральной городской котельной 21.10.2020, 12:180 Экс-сотрудник себежской колонии предстанет перед судом за получение взятки
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.