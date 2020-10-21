Общество

Заболевшие COVID-19 медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд рублей

По состоянию на 20 октября медикам выплатили 6,8 млрд рублей дополнительных страховых компенсаций. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минздрав.

Согласно оперативным данным Фонда социального страхования (ФСС), большая часть выплат была произведена из-за причинения вреда здоровью, который вызвал временную нетрудоспособность, — в общей сложности 6 млрд рублей и 87 тыс. страховых случаев. По причине смерти государство возместило 803 млн рублей по 296 страховым случаям.

Заболевшие коронавирусом при выполнении трудовых обязанностей медики получают дополнительные страховые выплаты по указу президента, вступившему в силу в мае 2020 года. Если вирус привел к временной нетрудоспособности, размер компенсации составляет 68,8 тыс. рублей, если стал причиной инвалидности — величина выплаты варьируется от 688 тыс. до 2 млн рублей. В случае смерти от коронавируса родственники погибшего получают 2,7 млн рублей. Такая выплата полагается не только врачам, но и среднему, а также младшему медперсоналу и водителям скорой помощи. В совокупности на эти цели было выделено 11,5 млрд рублей.