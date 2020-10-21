Общество

Эксперт сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что лекарства никогда не станут альтернативой вакцин. Об этом он сказал в интервью «Известиям».

По его словам, этого не произойдет, так как они только профилактируют, но при этом работают на разных стадиях инфекционного процесса. Гинцбург указал, что они «могут исключительно дополнять друг друга».

Вместе с тем он отметил, что в ситуации с коронавирусом COVID-19 все может измениться, когда будут получены моноклональные антитела в виде лекарственного препарата против данной инфекции.