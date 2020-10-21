Общество

Большинство россиян собираются провести День народного единства в кругу семьи

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил планы россиян на 4 ноября и их отношение к Дню народного единства. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.



Большинство россиян планируют провести 4 ноября дома в кругу семьи (61%), сообщает Superjob. Работать в этот день будут 16% респондентов. По 2% собираются провести праздничный выходной на природе или на даче. Еще 2% планируют посетить массовые мероприятия в городе, если они будут разрешены. О путешествии по России и походе в гости говорит лишь по 1% опрошенных.



Рассуждая об отношении к 4 ноября, 44% россиян признались, что для них это обычный выходной день. Практически каждый пятый назвал эту дату официальным государственным праздником (19%). Для 12% опрошенных 4 ноября в этом году - рабочий день. 9% говорят, что эта дата - что угодно, но только не праздник. Личные радостные события: день рождения, годовщина вступления в брак - приходятся на 4 ноября у 3% опрошенных. С годовщиной Октябрьской социалистической революции, ранее праздновавшейся 7 ноября, ассоциируют дату 2%. Для 1 из 100 этот день является религиозным событием - Днем иконы Казанской Божьей Матери.



Взять отпуск или отгул непосредственно до или после 4 ноября, чтобы продлить отдых, планирует 9% сотрудников. Чаще всего о подобных планах говорят россияне старше 45 лет и граждане с зарплатой до 30 тысяч рублей (12 и 14% соответственно).



Приоритеты россиян в 2020 году сместились в сторону работы: среди граждан за год стало на треть больше тех, кто будет на службе в этот день (12% в 2019 году и 16% сегодня). В прошлом году 4 ноября пришлось на понедельник, видимо, поэтому отпуска и отгулы брали чаще (15% год назад и 9% сейчас). Россияне привыкают ко Дню народного единства, но очень медленно: за десять лет ассоциировать день с официальным государственным праздником стало лишь в 2 раза больше граждан - 9% в 2010 году и 19% сегодня.