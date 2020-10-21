Общество

100 тысяч рублей штрафа получила владелец сельского магазина в Псковском районе

100 тысяч рублей штрафа получила владелец сельского магазина в Псковском районе за торговлю алкоголем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Прокуратура района совместно с сотрудниками ОМВД провела проверку соблюдения законодательства, регулирующего оборот спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции. В итоге установлено, в магазине, принадлежащем ИП и расположенном в деревне Бабаево, осуществлялась розничная продажа крепкой алкогольной продукции.

Прокурор района возбудил в отношении предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем).

Решением Арбитражного суда Псковской области предприниматель привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.