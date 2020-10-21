Общество

Нарушения правил эксплуатации детских площадок выявлены в Порховском районе

Нарушения правил эксплуатации детских площадок выявила прокуратура в Порховском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Детские игровые комплексы находятся в собственности муниципального образования. В ходе проверки установлено, что периодические осмотры площадок не проводятся, журнал по контролю за техническим состоянием оборудования и по контролю соответствия требованиям безопасности, техническому обслуживанию и ремонту не ведется, графики проведения периодических осмотров отсутствуют, ответственные должностные лица не определены.

В связи с этим прокуратура района направила в адрес главы Полонской волости представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.