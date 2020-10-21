Общество

Псковичей призывают сообщать о выращивании мака на дачных участках

Очередной этап операции «Мак» начинается в Псковской области 22 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

В этой связи управление по контролю за оборотом наркотиков напоминает гражданам об ответственности за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества.

Действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за незаконное выращивание и культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (статья 231 УК РФ - виновные наказываются штрафом в размере до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух, а при более тяжком преступлении – до восьми лет), и административная ответственность за непринятие мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 10.5 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей), а также за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (статья 10.5.1 КоАП РФ - влечет наложение административного штрафа от 1500 до 4000 рублей или административный арест сроком до 15 суток).

«Уважаемые граждане! Обратите особое внимание на свои дачные участки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак на чужих грядках, а затем приходят собирать "урожай". Практически все сорта мака содержат наркотические вещества. Будьте бдительными и законопослушными. Предупредите своих знакомых и соседей по дачным участкам. Наркомания – острейшая проблема всего общества», - отметили в пресс-службе УМВД.

Операция «Мак-2020», которая продолжится до 31 октября, направлена на выявление, предупреждение и уничтожение незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений, перекрытие каналов поставки наркотических средств растительного происхождения.

Обо всех фактах незаконного культивирования мака, конопли или других наркосодержащих растений вы можете сообщить по «телефону доверия» - (8112) 59-22-33, телефону дежурной части УМВД России по Псковской области - (8112) 66-16-49, телефону дежурной части управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области - (8112) 59-37-00.