Общество

Названа болезнь, которая снижает риск заражения коронавирусом

Врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих назвала аллергию снижающей риск заражения коронавирусом болезнью.

Чтобы не спутать аллергические реакции и коронавирус, следует посетить специалиста, отметила Рыжих. Она добавила, что аллергеном может быть белок либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Ими осенью являются плесневые грибы и пылевые клещи, сообщает Радио Sputnik.

«Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении», — пояснила врач.

Пылевые клещи активно размножаются при наступлении отопительного сезона. При вызванной ими аллергии появляются ринит и астма, уточнила Рыжих. Она подчеркнула, что аллергики не застрахованы от заражения коронавирусом, но у них есть небольшое преимущество.