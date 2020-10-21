Общество

Пскович предложил переименовать аккаунт облздрава из-за организации работы «скорой» в удаленных районах

Всего один автомобиль скорой помощи обслуживает 8000 человек на удаленных территориях Псковской области. Об этом сообщил представитель регионального комитета по здравоохранению в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова, отвечая на обращение президента благотворительного фонда «Богатырские ворота» Святослава Кудрявцева.

«К нам начали обращаться граждане с тревожной информацией - на Куньинский район у нас осталось всего две скорых: одна в Усмыне, одна в Кунье, - отметил Святослав Кудрявцев. - Из Куньи одну "скорую" забрали в Великие Луки еще в мае этого года. Все понимают, что в городе плотность населения больше, но и у нас тоже люди живут! Сейчас скорую не дождаться. Например, расстояние до деревни Кресты - 80 км, обратно - столько же. Вопрос, когда скорая доберется до деревни Нижельское, которая находится в 47 км от Куньи, да еще не по дороге, а по направлению и без сотовой связи на маршруте? А если поломка? Население просит как минимум три скорых в Кунью и две в Усмынь».

Представитель комитета ответил, что служба скорой помощи едина. «В случае поломки автомобиля направляется автомобиль из ближайшего района. Количество автомобилей распределяется по районам исходя из числа населения. При удаленности распределение происходит следующим образом: 1 автомобиль на 8000 населения», - пояснил он.

Такой ответ президента благотворительного фонда не устроил. «Браво! Молодцы! Продолжайте в том же духе и не говорите потом, что надо что-то срочно решать с убылью населения. А слабо приехать к нам, сломать ногу и подождать вашего "распределения"?» - спросил он.

Кроме того, Святослав Кудрявцев порекомендовал переименовать аккаунт областного комитета по здравоохранению в Instagram из zdrav.pskov в mor.pskov. «Так честнее будет», - считает он.

Президент «Богатырских ворот» добавил, что будет обращаться в Минздрав и к президенту России. «Ждите. Вам будет приятно», - предупредил Святослав Кудрявцев.