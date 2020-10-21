Общество

Михаил Ведерников: Здравоохранение области не может заниматься на протяжении года одной проблемой

Здравоохранение Псковской области не может заниматься на протяжении года одной единственной проблемой - борьбой с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на селекторном совещании с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Необходимо заново перенастроить маршрутизацию плановой медицинской помощи», - поручил губернатор председателю профильного комитета Марине Гаращенко.

Глава региона напомнил, что за прошедшие сутки вспыхнули сразу два очага в системе здравоохранения - в Великолукской межрайонной больнице и Псковском областном онкологическом диспансере. «Это вопрос не только безопасности врачей, но и стабильной работы медицинской учреждений. Необходимые регламенты разработали еще полгода назад. Они должны соблюдаться», - подчеркнул он.

Загрузка коечного фонда составляет более 60%, отметил губернатор. Количество коек увеличилось с 620 до 930.

Михаил Ведерников добавил, что тестирование людей на COVID-19 без каких-либо признаков ОРВИ нужно свести к минимуму, чтобы избежать задержки лабораторных исследований для больных.