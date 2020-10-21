Общество

Более 100 детей болеют коронавирусом в Псковской области

114 детей болеют коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на селекторном совещании с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она уточнила, четыре ребенка госпитализированы, 110 находятся на амбулаторном лечении.

Всего в настоящее время 992 человека в регионе болеют коронавирусом, рассказала Марина Гаращенко. Из них 228 госпитализированы, 704 находятся на амбулаторном лечении (262 человека - в Пскове, 115 - в Великих Луках).

2907 человек находятся на динамическом наблюдении, 6 - в обсерваторах, добавила руководитель комитета.