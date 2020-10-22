Общество

Псковская область входит в число 30 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом

Псковская область входит в число 30 регионов с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Из 85 регионов Псковская область оказалась в третьем десятке по уровню заболеваемости коронавирусом. Это достаточно высоко», - подчеркнул гость студии.

Александр Нестерук отметил, что на данный момент введение серьезных ограничительных мероприятий в регионе не планируется, как это было весной текущего года, но все зависит от дисциплины людей и готовности следовать элементарным правилам безопасности.