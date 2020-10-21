Общество

В Псковской области ищут баланс при оказании плановой медпомощи в период пандемии

Необходимо найти баланс между риском заражения коронавирусом в медицинских учреждениях и риском неоказания плановой медицинской помощи. Об этом заявила заместитель председателя здравоохранения Псковской области Надежда Рагозина на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Избыточной госпитализации, по ее словам, быть не должно, поскольку это может привести к возникновению новых очагов.

В первом квартале года до ввода ограничений по коронавирусу госпитализировалось порядка 3800 пациентов ежемесячно во все медицинские организации области, рассказала Надежда Рагозина.

При этом с апреля и после снятия ограничений число случаев госпитализации ежемесячно составляет порядка 1,5 тысяч. «Интенсивность госпитализации снизилась более чем в два раза», - добавила заместитель председателя комитета.