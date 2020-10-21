Общество

Количество «ковидных» бригад приходится увеличивать псковской поликлинике

Под наблюдением медиков Псковской городской поликлиники находятся 193 пациента с коронавирусом. Об этом сообщила главный врач учреждения Галина Неваленная на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За неделю прибавилось 50 инфицированных. Кроме того, наблюдаются 450 «комнатных» пациентов. Ежедневно на выездах находятся 6-7 «ковидных» медицинских бригад, рассказала Галина Неваленная.

«Приходится увеличивать количество "ковидных" бригад, поэтому проведение диспансеризации и профилактических осмотров проблематично», - пояснила главный врач.

Галина Неваленная отметила, что количество вызовов постепенно увеличивается. Например, 19 октября их число составило 314.

Главный врач призвала использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививку от гриппа.