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Общество

Юрий Шматов: Я знаком с Псковской Лентой Новостей с самого начала ее создания

22.10.2020 15:41|ПсковКомментариев: 0

«Я знаком с Псковской Лентой Новостей с самого начала ее создания», - рассказал экс-председатель Псковского областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Политик не помнит, при каких обстоятельствах произошло его знакомство с сайтом, но это случилось еще тогда, когда он был спикером регионального парламента.

«Все новости у меня из трех источников: радио, российское телевидение и Псковская Лента Новостей. Также читаю газеты», - рассказал Юрий Шматов.

Говоря о работе Псковской Ленты Новостей, он отметил возможность читать на сайте расшифровки эфиров «Эхо Москвы» в Пскове. «Мне нравится, что какую-то тему отразили, а потом можно почитать ее расшифровку, это очень важно. А так, молодцы, работаете четко, грамотно. Самое главное, что вовремя и оперативно все сообщаете. Хотелось бы побольше положительных новостей», - сказал первый председатель областного Собрания депутатов.

«Чаще должны звучать мнения глав районов и председателей районных собраний. Было бы неплохо послушать депутатов и простых тружеников, особенно в интервью», - высказал свое мнение Юрий Шматов.

Оценивая работу СМИ в целом, Юрий Шматов обратил внимание на нехватку информации о коронавирусе. «Надо побольше выступлений специалистов, врачей. Как себя вести, чем питаться. Маски мы надеваем, об этом надо говорить, бесспорно. Но надо говорить и о тех, кто вылечился. Взять интервью. Ни одного еще не показали. Десятки тысяч уже вылечились в России, надо показать наших героев», - считает Юрий Шматов.

Теги: #ПЛН #ПЛН20лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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