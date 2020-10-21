Общество

Больных COVID-19 смогут выписывать из больницы до первого отрицательного анализа

Руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук предложил выписывать из стационара больных коронавирусом, не дожидаясь первого отрицательного анализа. Об этом он сказал в ходе селекторного совещания губернатора Михаила Ведерникова с медиками, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С такой инициативой, пояснил Александр Нестерук, выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По его словам, это позволит сократить количество занятых коек, определенных для инфицированных пациентов.

«Если человек не имеет клинических проявлений заболевания, если он здоров - отправлять на долечивание в амбулаторных условиях. Это позволит резко сократить койки в стационарах и позволить уменьшить нагрузку на лаборатории», - сказал Александр Нестерук.

«Дождемся официального документа. Посмотрим, сопоставим с нашей ситуацией. Она не простая, но прогнозируемая», - добавил Михаил Ведерников.