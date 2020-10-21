Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Сегодня постоянные ведущие программы - Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко - обсудят недавнее заявление первого вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака об участии в выборах в Псковское областное Собрание и старт нового политического сезона.

Кроме того, в центре внимания ведущих промежуточные итоги «мусорной реформы» в свете смены руководителя «Экопрома» и активности депутата Госдумы Александра Васильева, а также ситуация с коронавирусом. Рост числа заболевших превысил весенние цифры. Надо ли вводить жесткие ограничения и карантинные меры: за и против. Как можно оценить политику властей в борьбе с коронавирусом? Подробнее об этом и многом другом - сегодня в выпуске.

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