Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
НУЖНЫЕ ЛЮДИ
спастись от косолапого
Телефон прямого эфира 56-73-72
Сфера ЖКХ, ремонт дорог и вывоз мусора в Псковском районе
Цифровая пятилетка в Псковской области
Инвестиции в период COVID-19
Выиграй авиабилеты в Калининград
 
 
 
ещё Общество 22.10.2020 12:560 Торжественная отправка призывников в армию состоялась в Пскове 22.10.2020 14:290 Офисные работники чаще других заражаются коронавирусом в Псковской области 22.10.2020 14:031 Десерт и хачапури приготовили участницы конкурсов красоты в Пскове 22.10.2020 14:010 Псковская область заняла 51 место в рейтинге открытости администраций регионов 22.10.2020 13:270 Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом в Псковской области растет достаточно интенсивно 22.10.2020 13:240 В Пскове подвели итоги V регионального чемпионата «Абилимпикс»
 
 
 
Самое популярное 19.10.2020 07:179 Новый очаг коронавируса выявлен в Псковской области 19.10.2020 22:1017 Очаг коронавируса вспыхнул в Псковском гуманитарном лицее 19.10.2020 08:174 Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского 19.10.2020 11:009 Телеведущая Елена Малышева назвала причину недомогания великолукских школьников 21.10.2020 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Офисные работники чаще других заражаются коронавирусом в Псковской области

22.10.2020 14:29|ПсковКомментариев: 0

Офисные работники составляют основной контингент заболевших коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметил, что меньшее число заболеваний фиксируется на промышленных предприятиях. По его словам, такая ситуация характерна как для Псковской области, так и для России в целом.

Гость студии обратил внимание, что на предприятиях вспышки фиксировались, но это было, как правило, среди вахтовиков, приехавших из различных регионов.

В ходе беседы Александр Нестерук заявил, что в настоящий момент на великолукском заводе «Реостат» зафиксировано порядка 8 заболевших.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к призыву сообщать в полицию о нарушителях масочного режима?
В опросе приняло участие 386 человек
22.10.2020, 14:330 Автор короткометражки про бездомных собак получил 1,5 миллиона рублей от МТС 22.10.2020, 14:290 Офисные работники чаще других заражаются коронавирусом в Псковской области 22.10.2020, 14:210 «Сообразим на троих» с партийными лидерами региона. ВИДЕО 22.10.2020, 14:120 В Псковской области выходца из СНГ осудили за организацию незаконной миграции
22.10.2020, 14:070 Антон Минаков заявил о желании баллотироваться в Псковское областное Собрание VIII созыва 22.10.2020, 14:031 Десерт и хачапури приготовили участницы конкурсов красоты в Пскове 22.10.2020, 14:010 Псковская область заняла 51 место в рейтинге открытости администраций регионов 22.10.2020, 13:470 Актриса Псковского драмтеатра: Сцена для меня – кислород
22.10.2020, 13:382 Олег Брячак намерен участвовать в выборах в Госдуму и областное Собрание 22.10.2020, 13:340 Три светофора обесточены в Пскове 22.10.2020, 13:270 Александр Нестерук: Заболеваемость коронавирусом в Псковской области растет достаточно интенсивно 22.10.2020, 13:240 В Пскове подвели итоги V регионального чемпионата «Абилимпикс»
22.10.2020, 13:190 Группа ВТБ пилотирует онлайн-покупку квартир на вторичном рынке 22.10.2020, 13:126 Суд приостановил снос построек на Четырех углах в Пскове 22.10.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.10.2020, 12:572 Участвовавший в испытании вакцины «Спутник V» депутат заболел коронавирусом
22.10.2020, 12:560 Торжественная отправка призывников в армию состоялась в Пскове 22.10.2020, 12:520 Уточненные границы между Псковской и Новгородской областями предстоит согласовать депутатам 22.10.2020, 12:480 Житель Смоленской области украл аккумулятор из «Газели» в Усвятах 22.10.2020, 12:4410 Контроль за соблюдением масочного режима в автобусах усиливают в Псковском районе
22.10.2020, 12:340 «Сообразим на троих»: Старт нового политсезона и промежуточные итоги реформы ТКО 22.10.2020, 12:172 Больных COVID-19 смогут выписывать из больницы до первого отрицательного анализа 22.10.2020, 11:530 Пьяного водителя «Тойоты» остановила полиция в Пскове 22.10.2020, 11:470 Количество «ковидных» бригад приходится увеличивать псковской поликлинике
22.10.2020, 11:414 Псковичей призывают сообщать о выращивании мака на дачных участках 22.10.2020, 11:383 В Псковской области ищут баланс при оказании плановой медпомощи в период пандемии 22.10.2020, 11:320 Написать кибердиктант смогут псковские школьники и их родители 22.10.2020, 11:291 Стали известны подробности об очагах COVID-19 в онкодиспансере и великолукской больнице
22.10.2020, 11:271 Склады и яды 22.10.2020, 11:260 Псковичи продолжают отдавать сбережения дистанционным мошенникам 22.10.2020, 11:210 Более 100 детей болеют коронавирусом в Псковской области 22.10.2020, 11:180 Нарушения правил эксплуатации детских площадок выявлены в Порховском районе
22.10.2020, 11:173 Михаил Ведерников: Здравоохранение области не может заниматься на протяжении года одной проблемой 22.10.2020, 11:1111 В Госдуме не исключили возможность российской десантной операции в Карабахе 22.10.2020, 11:090 Пскович предложил переименовать аккаунт облздрава из-за организации работы «скорой» в удаленных районах 22.10.2020, 10:531 Рану нижней губы получил водитель в ДТП на Рокоссовского в Пскове. ФОТО
22.10.2020, 10:500 «Беседка»: Ждать ли псковичам новых «коронавирусных» ограничений? 22.10.2020, 10:450 «Позвольте принизить великий образ» 22.10.2020, 10:311 Интерактив: Уберите сбитую стойку дорожного знака 22.10.2020, 10:120 Жилой дом сгорел в Острове
22.10.2020, 10:110 Большинство россиян собираются провести День народного единства в кругу семьи 22.10.2020, 10:105 Пскович попался на краже шести пачек масла и кофе 22.10.2020, 10:0413 Назовите своих кандидатов в список «100 самых влиятельных псковичей-2020» 22.10.2020, 10:000 Более 30 км Гдовской трассы довели до норматива в этом году
22.10.2020, 09:574 Город Дно снова признан самым матерящимся в России 22.10.2020, 09:501 Два гаража, три автомобиля и мотоцикл сгорели в Соловьях 22.10.2020, 09:400 Почти 6 км теплотрасс и сетей горячего водоснабжения отремонтировали в Пскове 22.10.2020, 09:360 100 тысяч рублей штрафа получила владелец сельского магазина в Псковском районе
22.10.2020, 09:300 Пешеход сбит на перекрестке улиц Чудской и Алмазной в Пскове 22.10.2020, 09:290 Александр Котов о борьбе с коронавирусом и вреде ограничений для экономики 22.10.2020, 09:180 Псковичей приглашают на встречу группы психологической поддержки 22.10.2020, 09:130 Коронавирус в два раза поднял продажи витаминов в России
22.10.2020, 08:560 Автомобиль «Яндекс. Такси» врезался в Мицубиси на улице Труда 22.10.2020, 08:540 Дачную амнистию в России предлагают продлить на пять лет 22.10.2020, 08:390 Четыре водопропускных трубы отремонтировали на дороге Родина - Наволок 22.10.2020, 08:190 Эксперт сравнил эффективность вакцины и лекарств от коронавируса
22.10.2020, 08:000 «Нужные люди»: ставящая сказки в домах престарелых Наталья Виноградова 22.10.2020, 07:310 В Великих Луках завершается строительство детсада на 140 мест 22.10.2020, 07:160 Заболевшие COVID-19 медики получили страховые выплаты на 6,8 млрд рублей 22.10.2020, 07:030 В бюджете Псковской области предусмотрят средства на стерилизацию бездомных животных
21.10.2020, 23:581 Опубликован список домов в Пскове, которые перешли на прямые расчеты с «теплосетями» 21.10.2020, 23:180 Бронзовая щука появилась в Себеже 21.10.2020, 23:020 Митрополит Тихон принял участие в заседании по подготовке 800-летия Александра Невского 21.10.2020, 22:526 Очаги коронавируса выявлены в двух медучреждениях Псковской области
21.10.2020, 22:474 Финалистки «Мисс и Миссис Псков»  приняли участие в полуфинале конкурсов красоты. ФОТО 21.10.2020, 22:310 Повышение правосознания и экологию считает приоритетом псковский совет по молодежной политике 21.10.2020, 22:090 Псковичам рассказали, как не стать жертвами мошенников 21.10.2020, 21:518 Сдача теста на коронавирус превратилась в квест для беременных псковичек
21.10.2020, 21:390 20 жителей Локнянского района получили листовки о правильном использовании электроприборов 21.10.2020, 21:263 Жильцам оставшейся без отопления в Пскове хрущевки отказываются делать перерасчет 21.10.2020, 21:030 В Бразилии погиб испытатель вакцины от коронавируса 21.10.2020, 20:490 Великолучанин выплатил свыше 180 тысяч рублей задолженности по алиментам
21.10.2020, 20:297 Что нельзя делать при неизбежности столкновения с лосем, рассказал Владимир Папорт 21.10.2020, 20:050 Аварийные деревья спиливают в микрорайоне «Псковкирпич» 21.10.2020, 19:470 Губернатор: Субсидии на жилье сиротам должны быть освоены своевременно 21.10.2020, 19:290 Комитет по транспорту и дорожному хозяйству ищет начальника юридического отдела
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.