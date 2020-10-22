Общество

Офисные работники чаще других заражаются коронавирусом в Псковской области

Офисные работники составляют основной контингент заболевших коронавирусом в Псковской области. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора отметил, что меньшее число заболеваний фиксируется на промышленных предприятиях. По его словам, такая ситуация характерна как для Псковской области, так и для России в целом.

Гость студии обратил внимание, что на предприятиях вспышки фиксировались, но это было, как правило, среди вахтовиков, приехавших из различных регионов.

В ходе беседы Александр Нестерук заявил, что в настоящий момент на великолукском заводе «Реостат» зафиксировано порядка 8 заболевших.