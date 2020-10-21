Общество

Торжественная отправка призывников в армию состоялась в Пскове

Торжественное мероприятие, посвященное отправке призывников в войска, состоялось на плацу сборного пункта областного военного комиссариата в Пскове сегодня, 22 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Уважаемые товарищи призывники! Мы сегодня в скромной, но торжественной обстановке, в условиях пандемии отправляем вас на службы в ряды Вооруженных сил РФ», - обратился к призывникам военный комиссар Псковской области Сергей Судаков. Это обязанность, закрепленная в Конституции РФ, отметил он, возлагает на призывников особую ответственность.

Военный комиссар в своем напутствии призвал молодых людей честно служить Родине. «В добрый путь!» - заключил он.

Сергей Судаков в ходе общения с журналистами подчеркнул, что отправка призывников проходит в сложных условиях пандемии коронавируса. «Приказ - есть приказ, мы его выполняем. Суть приказа - не допустить заражения инфекцией наших призывников», - пояснил он.

Осенью в Псковской области планируется направить в Вооруженные силы России около 500 призывников.

На торжественном мероприятии также присутствовали начальник отдела подготовки и проведения призыва областного военного комиссариата Валерий Дмитриев и настоятель храма Александра Невского отец Олег Тэор.