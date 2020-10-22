Общество

Псковская таможня информирует о продлении временного ввоза автомобилей

Псковская таможня информирует о продлении временного ввоза автомобилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

Срок временного ввоза физическими лицами транспортных средств для личного пользования, истекающий в период с 1 марта 2020 года по 31 марта 2021 года, продлевается до 31 марта 2021 года. Решение принято Евразийской Экономической комиссией (ЕЭК) в связи с действием принятых ранее ограничительных мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Решением Совета ЕЭК № 79 от 11 сентября 2020 года внесены изменения в Решение Совета ЕЭК № 47 от 29 апреля 2020 года "Об изменении некоторых сроков ввоза товаров для личного пользования".

Таким образом, владельцы транспортных средств должны исполнить обязательства, принятые при ввозе таких автомобилей на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 марта 2021 года, а не до 30 сентября 2020 года, как было установлено Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 47 от 29 апреля 2020 года.

Декларантам таких автомобилей не нужно дополнительно обращаться в таможенный орган для заполнения пассажирской таможенной декларации или заявлений: срок будет продлен автоматически на основании ранее поданных документов.

Продление срока временного ввоза/вывоза не освобождает физических лиц от соблюдения требований, условий и ограничений, установленных пунктами 2-13 статьи 264 Таможенного кодекса Таможенного союза, а также от обязанности по обратному вывозу транспортных средств для личного пользовании по истечении срока временного ввоза.