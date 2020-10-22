Общество

Денис Сачков: Нагрузка на скорую помощь увеличилась в разы из-за коронавируса

В Псковской области нагрузка на скорую помощь увеличилась в разы в период распространения коронавируса. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков сегодня, 22 октября, на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

По его словам, если ранее в Пскове нагрузка на одну бригаду в сутки составляла порядка 14 вызовов, то сейчас количество выездов доходит до 20 в сутки.

Кроме того, Денис Сачков отметил, что около тысячи звонков поступает в день в единую диспетчерскую службу скорой помощи.

Также он подчеркнул, что сотрудники скорой помощи обеспечены всеми необходимыми средствами защиты, дефицита нет.