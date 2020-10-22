Общество

Денис Сачков: Сложно привлечь людей работать в скорой помощи

Привлечь людей работать в скорой помощи - сложный процесс. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков сегодня, 22 октября, на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей.

Он рассказал, что в Псковской области на данный момент действует 31 пост скорой помощи. К 1 июля 2020 года была завершена централизация диспетчерской службы. Таким образом, диспетчерская в Великих Луках принимает вывозы из Новосокольнического, Куньинского, Великолукского районов. Вызовы из остальных районов области поступают в Псков.

По словам Дениса Сачкова, в каждой диспетчерской работают от 4 до 6 медиков. «Кадров не хватает», - заявил он.