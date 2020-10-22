Общество

В Псковской области 10% людей вызывают скорую помощь в состоянии опьянения

В Псковской области 10% людей вызывают скорую помощь в состоянии опьянения. Об этом сообщил главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков сегодня, 22 октября, на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН.

По его словам, такие люди не могут четко сформулировать проблему, рассказать о симптомах, назвать правильный адрес. Кроме того, в этих случаях, выезжая на вызов, медики сталкиваются с хамством и зачастую с агрессивным поведением.

Денис Сачков отметил, что в случае опасного поведения пациента медики обращаются к сотрудникам полиции.