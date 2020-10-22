Общество

«Народный контроль» проверил аптеки в Пыталово

В Пыталово прошел очередной рейд по аптекам в рамках проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

В рейде приняли участие депутат Пыталовского районного Собрания Мария Лобкова, глава городского поселения «Пыталово» Ирина Афонина, исполнительный секретарь местного исполкома партии Вера Сивая, сторонник партии Светлана Быстрова.

В ходе рейда рабочая группа проверила три аптеки на наличие в продаже масок, перчаток, антисептических средств и противовирусных препаратов. А также партийцы провели мониторинг соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Дезинфицирующие средства, противовирусные, маски и перчатки имеются во всех проверенных нами аптеках в ассортименте, - рассказала Вера Сивая. - Цены на все препараты сейчас стабилизировались, даже уменьшились по сравнению с весенним периодом. Так, в одной аптеке весной цена масок в среднем составляла от 40 до 70 рублей, сейчас стоимость маски в этой аптеке снизилась до 10 рублей. Самые дешевые маски в пыталовской аптеке стоят 9 рублей. Стоимость перчаток в среднем составляет 13-15 рублей за пару».

По ее словам, во время рейда не было выявлено нарушений в части соблюдения профилактических мер: в каждой из проверенных аптек фармацевты обслуживали покупателей в масках и перчатках.

Напомним, на следующей неделе рабочая группа проекта «Народный контроль» проведет мониторинг доступности лекарств от коронавируса в аптеках Псковской области. Предварительные итоги мониторинга будут подведены уже в конце октября. Результаты партийцы предоставят в ФАС и Минздрав.