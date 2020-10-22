Общество

Лагеря работают на базе 23 школ Пскова в период осенних каникул

В 23 образовательных учреждениях Пскова работают пришкольные лагеря с дневным пребыванием на период осенних каникул. Наибольшее количество учащихся, которые посещают школьный лагерь, зарегистрировано в Псковском педагогическом комплексе - 75, наименьшее - в школе №2 - 24, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова.

Школьные лагеря работают с 8.30 до 14.30. Дети обеспечены двухразовым питанием - завтраком и обедом. На сегодняшний день на школьное питание подано 979 заявок.

«Школьные лагеря - это не замена учебной деятельности, а аналог продленки. Учителя проводят для детей развивающие занятия. Кроме того, проходят уроки музыки и физкультуры. При благоприятных погодных условиях организованы прогулки на территории школы», - сообщили в управлении образования администрации города.

В школьный лагерь детей принимали по заявлению родителей, которым не с кем оставить ребенка на каникулах. Все педагоги, которые работают с учениками во время каникул, прошли тестирование на коронавирус.

Напомним, на досрочные двухнедельные каникулы псковские школьники ушли с 19 октября. Такие меры принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников для профилактики распространения коронавируса среди школьников.