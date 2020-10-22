Общество

Михаил Ефремов навсегда попрощался с алкоголем

Актер Михаил Ефремов в последнем слове на апелляционном процессе заявил, что приносит семье погибшего в ДТП Сергея Захарова глубокие соболезнования и навсегда прощается с алкоголем, передает РИА Новости из зала Мосгорсуда.

«Я выражаю глубочайшие соболезнования родственникам Сергея Захарова, признаю вину в своем беззаконии, в очередной раз прошу прощения. Эта трагедия разделила мою жизнь на две части, - сказал актер. - Я хочу сказать, что вряд ли когда-то сяду за руль, я также прощаюсь с алкоголем, который довел меня до этого».

Он выразил желание поставить памятник Сергею Захарову. «Но это я смогу сделать, если буду работать по специальности. Я мог бы в фонд Сергея Захарова перечислять заработанные деньги. Прошу у суда дать мне такую возможность», - сказал осужденный.

При этом он оговорился, что мог бы сразу возместить весь ущерб, а не на стадии апелляции, но сослался на внешние обстоятельства: «Доступа к своим средствам я с июля не имею, не могу также оформить доверенность на свою супругу».

В итоге суд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима.

Защита добивалась замены реального срока наказанием, не связанным с лишением свободы. Прокуратура выступала за то, чтобы изначальный приговор оставить без изменений.

Суд счел смягчающим обстоятельством тот факт, что актер выплатил компенсации пострадавшей стороне, а также отказался признавать потерпевшими Ирину Стерхову, гражданскую жену погибшего в ДТП Сергея Захарова, и компанию, владеющую автомобилем Lada «Стоун XXI».