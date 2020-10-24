Общество

Nordman предлагает новинку для любителей охоты и рыбалки

Обувная фабрика Nordman подготовила новинки этого сезона для любителей охоты и рыбалки. Одна из них - модель Nordman CLASSIC PRO. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фабрики (ООО «Псков-Полимер»).

9 из 10 опрошенных рыбаков и охотников отмечают, что сапоги стало «легче обувать», они «хорошо сидят» и «удобны при ходьбе». Дело в том, что специалисты фабрики разработали новую колодку и сделали голенище сапога шире.

«Рисунок протектора стал еще глубже и агрессивнее, увеличилось сцепление со скользкой поверхностью, - отметили в пресс-службе. - Стенки сапога стали толще, добавив ему долговечности. В сапогах CLASSIC PRO использован проверенный временем многослойный меховой вкладыш с 50% содержанием натуральной шерсти. Он сохраняет ноги в тепле. Последовательность слоев подобрана таким образом, чтобы отводить лишнюю влагу».

Верхняя часть сапога не натирает голень при продолжительной ходьбе за счет правильно подобранной конструкции вкладыша, добавляет производитель.

«CLASSIC PRO идеально подходят для суровых климатических условий. Защитят вас от сильных морозов, влаги и будут гарантировать комфорт во время носки», - пояснили в пресс-службе.

«Уже сейчас вы можете приобрести Nordman CLASSIC PRO в нашем интернет-магазине со скидкой 15%. Просто введите промокод "PLN15". Также это предложение действует на все товары, кроме раздела "Скидки" до 30 ноября 2020 года», - добавили в пресс-службе.

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