Общество

Учителя начальных классов уволили за неподобающее поведение в соцсетях

Учителя начальных классов в городе Златоуст Челябинской области уволили из школы за неподобающее поведение из-за ее аккаунта в соцсети, где на видео она называет учеников «спиногрызами», сообщили РИА Новости в городской администрации.

Как написал один из местных телеграм-каналов, молодая учительница школы №9 Златоуста разместила в соцсети видео и фото со школьных уроков, где на снятом ею видео с детьми в классе есть подпись: «залипаем со спиногрызами». Также она публиковала песни с нецензурным текстом.

«Действительно, такое было. Данный учитель – педагог начальных классов школы №9. Она начала работу в школе в августе 2020 года. После случившегося учитель уволена, приказ об увольнении подписан 22 октября», - сказал собеседник агентства и назвал такое поведение неподобающим для учителя в России.

В городской администрации пояснили, что, по словам женщины, появившиеся в соцсетях видео и фото выкладывала не она, а ее друг, с которым они поссорились.