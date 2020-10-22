Общество

В Порховском районе лишь 34 работника отказались от бумажной трудовой книжки

В Порховском районе 863 работника подали заявление о выборе способа ведения трудовой книжки. Лишь 34 них отказались от бумажной трудовой книжки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОПФР по Псковской области.

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Напомним, что не позднее 31 октября 2020 года все работодатели должны в письменной форме уведомить своих работников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Ранее установленный срок уведомления работников (30 июня 2020 года) продлен в связи с длительным периодом работы в удаленном режиме большинства российских компаний.

Со своей стороны работники не позднее 31 декабря 2020 года должны определиться, в каком виде хотят учитывать свой трудовой стаж (в бумажном или электронном), и подать соответствующее заявление работодателю.

При переходе на «электронную трудовую книжку» сведения о трудовой деятельности до 1 января 2020 года остаются только в бумажной трудовой книжке, поэтому данный документ также потребуется для предъявления работодателям при изменении места работы.