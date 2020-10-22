Общество

В Псковской области к 2022 году число электронных госуслуг увеличится вдвое

Псковские власти в рамках национального проекта «Цифровая экономика» к 2022 году удвоят число государственных и муниципальных услуг, оказываемых населению в электронном виде, граждане смогут в режиме онлайн воспользоваться 40 услугами. Это позволит сократить время граждан на оформление документов, а сами запросы от населения будут обрабатываться быстрее, сообщил ТАСС руководитель управления цифрового развития и связи Псковской области Денис Матвеев.

Для Псковской области тема об оказании населению услуг в электронном виде крайне актуальна, так как в регионе расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, ряд из них относятся к удаленным территориям. По этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров. В связи с чем жителям таких деревень приходится тратить целый день на то, чтобы добраться до районных администраций, многофункциональных центров и вернуться домой.

«Мы к 2022 году намерены перевести в электронный вид порядка 40 государственных и муниципальных услуг, что позволит существенно снизить поток граждан, обращающихся очно в органы власти. На это мы закладываем грандиозные средства. Благодаря нацпроекту станут доступны многие услуги, в том числе: получение справок о доходах, регистрация квартир, земли, оформление всевозможных пособий, подтверждение и оформление инвалидности, справок для многодетных и малоимущих семей, а также запись к врачу с помощью сайта госуслуг», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на текущий год Псковская область на эти цели направит порядка 100 млн рублей. «На этот год в региональном бюджете заложили 12 млн рублей, а из федерального бюджета рассчитываем привлечь 88 млн рублей, то есть суммарно более 100 млн рублей консолидированного бюджета. Средства пойдут в первую очередь на техническое оснащение, так как региону требуется переход на новые системы управления и средства на закупку серверного оборудования», — сказал Матвеев, добавив, что до 2024 года власти региона направят на эти цели 350 млн рублей из консолидированного бюджета.