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Общество

Ушла из жизни заслуженный учитель России Ирина Прозоровская

22.10.2020 19:30|ПсковКомментариев: 0

Комитет по образованию Псковской области с прискорбием сообщает, что 21 октября 2020 года на 73-м году ушла из жизни Ирина Прозоровская, которая все 48 лет своей трудовой деятельности посвятила системе образования Псковской области.

Ирина Прозоровская прошла все ступени профессионального роста: работала учителем, более 10 лет была заместителем директора Гуманитарного лицея Пскова, около 10 лет работала специалистом управления образования администрации Пскова, 11 лет - в комитете по образованию Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете.

«Имея большой опыт административной работы, Ирина Владимировна активно делилась им с коллегами по работе, руководителями образовательных организаций области. Оказывала квалифицированную организационно-методическую помощь руководителям муниципальных органов управления образованием, руководителям государственных образовательных организаций. Ирина Владимировна пользовалась заслуженным уважением и авторитетом у коллег по работе, руководителей муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций и педагогов области», - поделились в комитете по образованию Псковской области.

За добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов была награждена знаком отличия «Отличник народного просвещения РСФСР», имела почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Комитет по образованию Псковской области выражает глубокое соболезнование родным и близким Ирины Прозоровской.

«Память об этом удивительно светлом человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто знал ее, имел счастье с ней трудиться», - подчеркнули ее коллеги.

Отпевание состоится 23 октября в 13:00 в Храме Александра Невского.

Теги: #память #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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