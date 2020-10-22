Ушла из жизни заслуженный учитель России Ирина Прозоровская

Комитет по образованию Псковской области с прискорбием сообщает, что 21 октября 2020 года на 73-м году ушла из жизни Ирина Прозоровская, которая все 48 лет своей трудовой деятельности посвятила системе образования Псковской области.
Ирина Прозоровская прошла все ступени профессионального роста: работала учителем, более 10 лет была заместителем директора Гуманитарного лицея Пскова, около 10 лет работала специалистом управления образования администрации Пскова, 11 лет - в комитете по образованию Псковской области, рассказали Псковской Ленте Новостей в комитете.
За добросовестный труд, значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов была награждена знаком отличия «Отличник народного просвещения РСФСР», имела почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Комитет по образованию Псковской области выражает глубокое соболезнование родным и близким Ирины Прозоровской.
Отпевание состоится 23 октября в 13:00 в Храме Александра Невского.