Общество

«День без бумаги» провели в Пскове

Акцию «День без бумаги» провели активисты Псковского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодой Гвардии» «Единой России». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Совете по молодежной политике города Пскова, мероприятия прошли сегодня, 22 октября, в областном центре. Участие в них приняли организации среднего профессионального образования региона.

Общими усилиями активистам удалось собрать свыше полтонны макулатуры, а также около 8 килограммов батареек. Собранные материалы были отправлены в специализированные пункты приема, где будут в последствие утилизированы.

«Очень важно, формировать бережное отношение к природе и окружающей среде не только в различные праздники, но и в быту. Таким образом мы заботимся не только о себе, но и о своих потомках», - рассказал руководитель аппарата регионально отделения «Молодой Гвардии» Павел Косенков.

Напомним, в Международный день без бумаги различные компании из разных областей объединяются для того, чтобы поделиться личным опытом сокращения нерационального использования бумаги и провести собственные акции поддержки. Традиционно он отмечается каждый четвертый четверг октября.