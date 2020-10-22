Общество

Псковичей приглашают на Всероссийский семейный финансовый фестиваль

Перед каждой семьей стоит вопрос, как грамотно распределять средства, как жить без долгов, не создавать дефицит семейного бюджета и как принимать разумные финансовые решения. Разобраться в этих вопросах и получить полезные знания смогут участники Всероссийского семейного финансового фестиваля, который состоится в онлайн-формате 31 октября и 1 ноября 2020 года.

Онлайн-площадка мероприятия будет организована на сайте familymoneyfest.ru согласно концепции виртуального города финансовой грамотности с собственной инфраструктурой. Здесь перед участниками раскроется интерактивная карта с городскими локациями, где в течение двух дней пройдет более 50 различных мероприятий, рассказали Псковской Ленте Новостей организаторы.

Фестиваль предложит возможности полезного и занимательного досуга для детей и подростков, для взрослых и для всей семьи. Участники смогут объединяться в команды с семьей и друзьями, проходить онлайн-активности сообща или по отдельности, зарабатывая баллы и стремясь занять наиболее высокую позицию в рейтинге. Самые активные команды смогут не только улучшить финансовые знания, но и провести время с удовольствием, соревнуясь и получая ценные подарки.

Младшим участникам предлагается посмотреть мультфильмы и создать поделки на финансовую тематику своими руками. Подростки смогут поучаствовать в образовательных вебинарах и разобраться в финансовых вопросах вместе со своими сверстниками, а также посетить игровые уроки и сыграть в финансовый квиз. Взрослые участники побывают в виртуальном лектории на выступлениях экспертов по финансовой грамотности и получат индивидуальные консультации по вопросам финансового планирования. Отдельная программа будет ориентирована на педагогов. Эксперты расскажут о том, как разрабатывать и проводить занятия по финансовой грамотности в классе, как мотивировать школьников к изучению темы, и поделятся педагогическим опытом.

Ранее Семейный финансовый фестиваль проходил в Москве дважды в год, неоднократно подтверждая свою значимость и актуальность. В этом году к мероприятию присоединились и другие регионы, объединив более 20 000 участников от Калининграда до Владивостока.

Двухдневное онлайн-мероприятие пройдет в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» и позволит обеспечить неограниченный доступ к финансовым знаниям каждому жителю страны.

Участие в фестивале бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте familymoneyfest.ru

Возрастное ограничение: 6+