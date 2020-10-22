Общество

Почти 500 псковских домохозяйств примут участие в опросе о качестве жизни

В территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области заявили о намерении узнать о качестве жизни псковичей по результатам комплексного наблюдения условий жизни населения.

«С 21 октября по 5 ноября 2020 года на территории Псковской области проходит комплексное наблюдение условий жизни населения. Данное обследование проводится на регулярной основе по всем субъектам Российский Федерации с периодичностью 1 раз в 2 года», - сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В ходе комплексного наблюдения условий жизни в Псковской области будет опрошено 378 домохозяйств, отобранных случайным образом, и 70 домохозяйств - по программе целевой группы населения.

Нововведение проходящего наблюдения – целевая группа населения, цель которой является изучение условий жизни граждан старшего поколения (женщин - 55 лет и более, мужчин - 60 лет и более).

Предстоит опросить часть жителей областного центра и других городов и поселков городского типа: Великие Луки, Остров, Порхов, Невель, Струги Красные. Также обследование проводится в деревнях: Череха (Псковский район), Лавры (Печорский район), Полоное (Порховский район), Плиссы (Невельский район), Лычево (Великолукский район).

Цель обследования – определить потребности населения в получении образовательных и медицинских услуг, социальном обслуживании, услуг в области содействия занятости населения, удовлетворенности объемом и качеством полученных услуг и их влияние на уровень благосостояния семей.

Обследование проводят специально обученные работники – интервьюеры. Каждый интервьюер в обязательном порядке при посещении домохозяйства должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики и паспорт. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты (одноразовые маски, антибактериальные салфетки, бахилы)

Опрос проходит при условии добровольного согласия респондентов, все данные записываются со слов, никакие документы предъявлять не требуется. В ходе беседы заполняется специальный вопросник, содержащий конкретные формулировки вопросов для различных групп респондентов, с указанием возможных вариантов ответов на них.

Полученные сведения являются конфиденциальной информацией, не подлежат разглашению и используются только в обобщенном виде.